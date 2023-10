Gardaland Magic Halloween | l' evento mostruosamente divertente torna sabato 6 ottobre

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, da venerdì 6 ottobre ritornaHalloween, l'appuntamento mostruosamente divertente diResort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì Da Paura, ogni venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00, dedicata ...Halloween Tutti i weekend, dal 5 ottobre al 5 novembre, ancherinnova l'appuntamento conHalloween e si veste di nero e arancio. Parate a tema, zucche, fantasmi, ...

Gardaland Magic Halloween torna venerdì 6 ottobre - La Provincia La Provincia di Cremona e Crema

Il 9 settembre i Planet Funk alla “Gardaland Stars Night” Radio Pico

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, da venerdì 6 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la ...Programma in doppia versione: per i più temerari, ma anche pensato per le famiglie con bambini di tutte le età ...