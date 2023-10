Garcia | “Sfida da locandina | squadra con un palmares unico Noi in campo con l’ambizione di vincere”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il tecnico del Napoli, Rudi, è intervenuto in conferenza stampa in vista delladi Champions League di domani con il Real Madrid. CALCIO NAPOLI. La Champions League è da sempre un catalizzatore di emozioni per le squadre che hanno il privilegio di parteciparvi, ma a Napoli questo evento assume una dimensione speciale. Il legame tra i tifosi azzurri e questa competizione ènel suo genere. Basta pensare all’atmosfera unica che si crea al Diego Armando Maradona quando il Napoli scende inper la massima competizione calcistica continentale. Attesa incredibile per ladi domani sera contro il Real Madrid, seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C in programma alle ore 12 al Maradona. A presentare la partita, come di consueto, è intervenuto il tecnico del Napoli, Rudi ...