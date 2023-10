Garcia | «Osimhen titolare? non posso dirlo prima di comunicarlo ai giocatori»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Rudi, allenatore del Napoli, alla vigilia del match col Real Madrid è intervenuto al microfono di Mediaset: “La cosa buona è che sia noi che il Real Madrid abbiamo giocato le stesse partite nello stesso momento. Sarà la quarta partita in nove giorni, un ritmo molto difficile da sostenere per i calciatori. Per fortuna dopo questa gara avremo 5 giorni per ripensare al campionato. Giocare col Real Madrid è sempre un’impresa, vogliamo batterli per lavolta. Sappiamo che è uno dei più grandi club al mondo, hanno grandie un allenatore di grande livello che ha vinto la Champions due anni fa con almeno 12ancora in rosa. Ma giocheremo in un Maradona tutto esaurito e speriamo di arrivare al risultato positivo”. Real più umano? “Non penso. Ogni anno c’è una squadra nuova. Due anni fa sono ...