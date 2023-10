Garcia | «Domani alle 21 i calciatori saranno tutti a “bomba”»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions contro il Real Madrid, il tecnico del Napoli, Rudi, sfoggia grande serenità e soprattutto tanta umiltà, che come ha detto sarò fondamentale per affrontare una squadra tanto forte e blasonata come quella di Carlo Ancelotti «Questa partita che è locandina contro il Real che ha un palmares unico, con unnatore che voi conoscete bene e che anche io conosco e apprezzo. Sarà una partita difficile però noi abbiamo l’ambizione di entrare in campo e fare di tutto per vincerla Siamo forti ini reparti esarà una gara importante sui piani e dovremmo essere prima di tutto umili e al 120% delle nostre qualità» Parlando poi delle difficoltà mentale che una sfida del genere può rappresentare per i ...