Garcia | a Napoli stavano già preparando l’esonero Il Giornale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Agiàla cerimonia perdi. La ripresa dele la frettolosità dei commenti dei tifosi. Ne scrive Franco Ordine sul. Soltanto qualche giorno fa, di ritorno da Bologna, ae dintorni, tifosi e critica, quella vedova inconsolabile di Spalletti,avevano allestito la cerimonia perdi Rudi. Lo hanno accusato del delitto calcistico più grave: aver “distrutto” la squadra perfetta dello scudetto dove tra l’altro è cambiato un solo esponente (via Kim, dentro Natan). E nessuno a chiedersi se per caso non vi fosse un ritardo di condizione dei suoi “punteros” Osimhen e Kvara oltre alla dose insopportabile di pregiudizio nei confronti del tecnico ...