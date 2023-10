Gaeta Guerra e pace | il titolo dell’ undicesima edizione della rivista “La Gazzetta di Gaeta” VIDEO

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– Leone Tolstoj avrà già perdonato la redazione e l’editore de “Ladi”. “” è ilultimo numero, l’undicesimo,nuovatrimestrale rilanciata dalle edizioni “Aliribelli” per raccontare la storia, la cultura e la vita contemporaneacittà ma anche del suo territorio. Che non potesse essere scelto L'articolo, il“Ladi” ...

Facile dire no alla, poi " dice Alberto quasi esortando " bisogna venire qui e provare a far ... Sebastiano Losi e Valeriafanno su è giù. In due non arriveranno a cinquant'anni. Ad ogni ...Sabato 30 Settembre, con inizio alle ore 20.15, presso il Cinema Teatro Ariston di, il ... identità sessuale, diritto all'infanzia, rapporti familiari e la. Diverse opere sono state ...

80° anniversario dalla firma dell'Armistizio, il ricordo del sacrificio ... Comune di Gaeta

Gaeta, al Visioni Corte International Short Film Festival in gara opere da 36 Paesi Corriere Roma

Ospite d'onore della 12a edizione della manifestazione l'attore e regista Giorgio Tirabassi ...FOGGIA - Sceglie il processo abbreviato Nicola Valletta, foggiano di 37 anni e analoga scelta potrebbe farla Andrea Gaeta, 52 anni di Orta Nova: arrestati il 3 giugno scorso, sono accusati del duplice ...