Fugge dopo aver investito e ucciso un motociclista | arrestato 83enne

(Di lunedì 2 ottobre 2023) AGI - Incidente stradale mortale nella giornata di ieri a Cave, ai Castelli Romani, vicino a Roma. Un, a bordo di un'auto, haun 40enne in sella a una moto Guzzi. L'uomo è morto sul colpo. L'è fuggito per via della Selce. Sul posto i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti e,ascoltato alcuni testimoni, hanno rintracciato l'anziano a casa. L'è statocon le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

