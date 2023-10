Francesca Cesarini | la malattia della vincitrice di Italia’s Got Talent 2023

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è nata con unacongenita, l’agenesia degli arti, che nel suo caso implica mancato sviluppo dei due arti superiori e un arto inferiore. La ragazza ha 16 anni ed è ladiGot. La sua esibizione, che ha conquistato i giurati, è dedicata alla Nike di Samotracia in una performance sportiva di altissimo livello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daGot(@italiasgotofficial) L’agenesia è il termine medico con il quale si specifica l’assenza completa di un organo dovuto a uno sviluppo errato in fase embrionale. Si tratta di anomalie di natura congenita che possono colpire diverse parti ...

Francesca Cesarini vincitrice la nuova edizione di Italia’s Got Talent . Vi ricordate l’atleta umbra di para pole dance di cui avevamo raccontato la ...

Francesca Cesarini vincitrice la nuova edizione di Italia's Got Talent . Vi ricordate l'atleta umbra di para pole dance di cui ...

(Adnkronos) - E' Francesca Cesarini la vincitrice di Italia's Got Talent 2023 . Con un'emozionante performance di pole sportiva, la 16enne ha ...

(Adnkronos) – E' Francesca Cesarini la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023 . Con un’emozionante performance di pole sportiva, la 16enne ha ...

La sedicenne, disabile, è la vincitrice della nuova edizione di Italia's Got Talent , produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia disponibile sulla piattaforma e in streaming. Con ...E'la vincitrice di Italia's Got Talent 2023. Con un'emozionante performance di pole sportiva, la 16enne ha conquistato e commosso il pubblico che ne ha decretato la vittoria. La ...

Italia's Got Talent 2023, vince Francesca Cesarini: chi è la pole dancer 16enne Adnkronos

Francesca Cesarini vince Italia's Got Talent: chi è la Nike alata della para pole dance - Luce Luce

«Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è proprio quella di promuovere l’educazione ambientale», ha spiegato Francesca Paolini, presidente del Circolo Azzaruolo di Legambiente, che stamattina ha ...Francesca Cesarini a 16 anni è diventata è la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023. Nata con una malformazione, l’agenesia degli arti, sta vivendo la sua vita senza mani e senza la gamba destra. Nel ...