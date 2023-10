Frana in Cina sgretola una collina sulla strada | video

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Chongzhou è una città dellacolpita negli ultimi giorni da una violenta ondata di maltempo. Un automobilista registra con il suo telefonino lachiusa per una piccola alluvione quando ad un certo punto unafa crollare l'intera. Per fortuna nessuno è stato travolto dal mare di fango ed alberi ma le immagini sono comunque impressionanti.

Il fatto risale al 27 settembre ed è avvenuto nei pressi di Chongzhou, località della provincia del Sichuan, nel cuore della Cina. Un'enorme frana si è riversata su una strada sfiorando un furgone che ...