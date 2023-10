Forza Italia e il piano di Tajani | “Avremo il 20% entro due anni”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Siamo la vera eredità di Berlusconi”. Si riparte “ancora più forti”. Questi i commenti dei dirigenti di– all’insegna del fervore – al termine della tre giorni del Berlusconi Day. Il tutto caldeggiato dal leader del partito Antonio, che nel suo intervento non si esime dall’esternare la totale ripugnanza nei confronti del L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – ”Sono convinto che tra uno, due anni, arriveremo al 20 per cento, soltanto perché abbiamo delle buone idee…”. Antonio Tajani chiude ...

Smog oltre i limiti / in 58 città: allarme / da Monza a Padova Il Messaggero: Inflazione, l'accusa del Mef / 'Colpa della corsa ai profitti' Il ...

Ha spopolato all’ultima edizione del Bibione Beach Fitness , richiamando centinaia di aspiranti «allievi militari». Un allenamento che non sfida solo ...

Sandra Savino (), sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze , a proposito della Manovra in via di definizione, conferma "stiamo lavorando per priorità" . Intervenendo al doppio ...Anche il Movimento 5 Stelle ora che c'è Giuseppe Conte alla guida difficilmente potrebbe appoggiare un governo tecnico - a prescindere dal nome del premier - , con, Pd e centristi vari ...

Forza Italia, chiude la 3 giorni di Paestum. Tajani: “Arriveremo al 20 per cento”. E riappare Ronzulli (con l… la Repubblica

Tajani: "Forza Italia parte integrante del centrodestra ma distinta dagli alleati | Arriveremo al 20% perché abbiamo buone idee" TGCOM

Nella Nadef vengono illustrati quattro scenari in grado di colpire duramente l’economia italiana: dallo spread al petrolio, il governo mette ...Il deputato del Terzo Polo racconta i retroscena della sua decisione: «Stare al centro non è bacchettare tutti a destra e a sinistra, ma trovare soluzioni di mediazione» Alla fine la conferma è arriva ...