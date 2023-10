Forte scossa di terremoto a Napoli | persone in strada

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadidi magnitudo 4.0 è stata avvertita poco fa a. Alcunesi sono riversate in. L’epicentro ancora una volta i Campi Flegrei. Ilè stato avvertito distintamente in varie zone della città, sia nella zona collinare del Vomero che sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito. Non si hanno, al momento, segnalazioni di danni. L’Ingv fa sapere che “undi magnitudo Md 4.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 02-10-2023 20:08:26 (UTC) 22 minuti, 59 secondi fa 02-10-2023 22:08:26 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.1500 ad una profondità di 3 km. Ilè stato localizzato da: ...