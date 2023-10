Formula 1 - La FIA promuove Andretti come undicesimo team

(Di lunedì 2 ottobre 2023)Racing è stata ammessa dalla FIApotenziale undicesima squadra per il Mondiale di1. Questo vuol dire che ilamericano, che vuole portare Cadillac in1 a partire dal 2026, è ufficialmente l'unico candidato valido per poter correre nel circus: bocciate le altre tre candidature che erano state presentate. Si passa alla Fase 2. In questa prima fase, la Federazione ha effettuato un'analisi sportiva, tecnica e soprattutto finanziaria per l'ammissione dell'undicesima squadra di1. Una lunga analisi che ha coinvolto altri candidati, ma che ha visto laRacing LLC l'unica in grado di passare alla seconda fase della selezione. Nel comunicato della FIA si legge che "sono state ...

