Formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari | Serie A 2023 2024

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ledi, sfida valida per la settima giornata di. Entrambe le squadre vanno alla ricerca di tre punti che sarebbero davvero importanti. I ragazzi di Italiano vogliono restare nella parte alta della classifica e sperano di riscattarsi dopo il pari di Frosinone. I sardi vogliono invece abbandonare l’ultimo posto, ma avranno bisogno di alzare il livello rispetto alle prime uscite stagionali. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di lunedì 2 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.

L’ Odense BK ha perso le ultime tre in campionato anche se ha vinto due match poco significativi contro rivali di categorie inferiori in Coppa di ...

Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Monza e Sassuolo. Ecco le Formazioni ufficiali di Dionisi e Palladino Alle 18.30 andrà in scena ...

Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Torino e Verona. Ecco le Formazioni Ufficiali di Juric e Baroni Alle 18.30 andrà in scena il ...

Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Torino e Verona. Ecco ledi Juric e Baroni Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Torino e Verona. Ecco ledi Juric e Baroni. Torino (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; ...Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Monza e Sassuolo. Ecco ledi Dionisi e Palladino Alle 18.30 andrà in scena il match di Serie A tra Monza e Sassuolo. Ecco ledi Dionisi e Palladino. Sassuolo (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...

Grande curiosità per l'esordio assoluto nel calcio italiano per il figlio del Jardinero, ex attaccante dell'Inter ...Sono state ufficializzate le formazioni delle due gare di Serie A in programma alle 18:30. Di seguito le scelte degli allenatori. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, ...