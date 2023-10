Fondi Disponibile il nuovo pieghevole dedicato al Patrono “Speciale Sant’Onorato” 2023

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– È stato pubblicato a cura dell’Associazione Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro die il Comune, “. Ilaldi, il file pdf è anche interattivo e rimanda ai contenuti multimediali di internet. La versione cartacea saràgratuitamente nelle edicole L'articolo Temporeale Quotidiano.

...deiresidui generati dal mancato utilizzo dei bonus richiesti a settembre (221.775 euro) e dei 12 milioni di euro stanziati dal decreto entrato in vigore ieri. Al termine del budget,...... derivanti dalla somma deiresidui generati dal mancato utilizzo dei bonus richiesti a ... Al termine del budget, la piattaforma è stata disattivata.

Il bonus trasporti è già esaurito: «Eventuali fondi residui disponibili dal 1 novembre» Corriere della Sera

Fondi esauriti, stop alle richieste per il bonus trasporti AGI - Agenzia Italia

Possibile richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima ...I 12 milioni di euro messi a disposizione dal Governo per il Bonus Trasporti sono andati esauriti in sole 11 ore ...