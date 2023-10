Foiano della Chiana | aggredito quarantenne

Leggi su lortica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenzaAsl Tse sono intervenuti alle ore 22:30 di domenica 1 ottobre per una chiamata da, in viaResistenza, per soccorrere una persona aggredita da un gruppo di altre persone. Coinvolto un uomo di 40 anni che è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Intervenuti sul posto: automedica dell’ospedale La Fratta e ambulanzaPubblica Assistenza die i Carabinieri Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.