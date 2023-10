Foiano della Chiana | aggredito quarantenne

Leggi su lortica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenzaAsl Tse sono intervenuti alle ore 22:30 di domenica primo ottobre per una chiamata da, in viaResistenza, per soccorrere un uomo. L’ uomo,, commerciante di origine rumena, dopo un diverbio per futili motivi, è statoe picchiato da tre ragazzi: un foianese di 19 anni, un tunisino di 20 e un 17enne clandestino. Il commerciante ha riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Sono intervenuti: l’automedica dell’ospedale La Fratta, l’ambulanzaPubblica Assistenza die i Carabinieri Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.