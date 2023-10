Flussi migratori | Nuova Collaborazione | serve aumentare numeri Dpcm

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 3 ottobre ricorre la Giornata dell'Accoglienza istituita, fra l'altro, per promuovere iniziative di sensibilizzazione e solidarietà sui temi dell'immigrazione. L'attenzione del governo per i...

Le piazze vuote in Tunisia sono ormai destinate a non fare più notizia. Da quando il presidente della Repubblica Kais Saied si è assicurato i pieni ...

“L’Unione europea sta distorcendo la destinazione di parte degli aiuti per la lotta alla povertà nei Paesi in via di sviluppo”. E tutto in nome del ...

“Sui flussi migratori , l’Italia soffre del problema di come si presentano, sono arrivi non prevedibili nelle loro dinamiche, che impongono ...

L'attenzione del governo per i flussi migratori ha portato alla determinazione di una quota triennale di 452mila ingressi per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e lavoro autonomo per ...

L'attenzione del governo per i flussi migratori ha portato alla determinazione di una quota triennale di 452mila ingressi per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non, e lavoro autonomo per ...“in occasione dell’Assemblea Nazionale di Forza Italia tenutasi a Paestum ho ricevuto nuove rassicurazioni della volontà governativa di affrontare e risolvere le problematiche di Ventimiglia connesse ...