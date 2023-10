Firenze | stop ai nuovi Airbnb | il Comune dice sì alla delibera che blocca gli affitti brevi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Via libera a maggioranza. Chi tornerà alle locazioni "normali" avrà un azzeramento per tre anni dell'Imu sulla seconda casa

Il blocco interesserà i viali di circonv alla zione d alla Fortezza a viale Giovane Italia (incrocio con via Ghibellina) e, nella direzione opposta, da ...

( Firenze , Roma , Venezia , 21 agosto 2023) - Al Cafe di Firenze per i fan di Formula 1 disponibile anche un simulatore di guida virtuale per provare ...

( Firenze , Roma , Venezia , 21 agosto 2023) - Al Cafe di Firenze per i fan di Formula 1 disponibile anche un simulatore di guida virtuale per provare ...

Al Cafe di Firenze per i fan di Formula 1 disponibile anche un simulatore di guida virtuale per provare il brivido della corsa Firenze , Roma , ...

Cecilia Cappelletti , consigliera della Lega nella Città Metropolitana di Firenze , ha diffuso un comunicato in cui attacca le donne italiane che ...

Via libera a maggioranza. Chi tornerà alle locazioni "normali" avrà un azzeramento per tre anni dell'Imu sulla seconda casaDraghi, Cellai e Gandolfo: "Grave e segnale chiaro dell'approssimazione con sui si muove Nardella che manchi il parere della Regione Toscana, competente in materia di ...

Firenze, stop ai nuovi Airbnb: il Comune dice sì alla delibera che ... LA NAZIONE

Firenze, affitti brevi: stop di Palazzo Vecchio a nuovi Airbnb nel centro storico Firenze Post

Via libera a maggioranza. Chi tornerà alle locazioni “normali” avrà un azzeramento per tre anni dell’Imu sulla seconda casa ...Via libera, a maggioranza, dal Consiglio comunale di Firenze all'atto che prevede nell'area Unesco del centro storico lo stop alla creazione di nuovi Airbnb ...