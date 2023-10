(Di lunedì 2 ottobre 2023) Stamattina, 2 ottobre 2023, unposto in isolamento nel locale transito del carcere fiorentino diè statodall'intervento deglipenitenziari dope averto ilimpiccadosi L'articolo proviene daPost.

...in un carcere di Lima, e un altro peruviano, recluso nello stesso carcere, protagonista di una vicenda di droga che risale al maggio del 2022 a. I magistrati intendono così ......ilLo Russo del 18 agosto 2013 esprimeva in modo infervorato tutto il proprio disappunto perché dopo il suo arresto erano state eseguite stragi fuori dalla Sicilia, in particolare a, ...

Firenze: detenuto tenta suicidio a Sollicciano. Salvato dagli agenti Firenze Post

Detenuto tenta il suicidio a Sollicciano, salvato dalla polizia ... LA NAZIONE

FIRENZE – Stamattina, 2 ottobre 2023, un detenuto posto in isolamento nel locale transito del carcere fiorentino di Sollicciano è stato salvato dall’intervento degli agenti penitenziari dope aver ...Stamattina, 2 ottobre 2023, un detenuto posto in isolamento nel locale transito del carcere fiorentino di Sollicciano è stato salvato dall'intervento degli agenti penitenziari dope aver tentato il sui ...