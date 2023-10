Fiorentina-Cagliari 3-0 | viola terzi con Juve e Napoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Gonzalez apre le marcature, autorete di Dossena, chiude Nzola Labatte il3-0 nel posticipo della 7ma giornata di Serie A al Franchi e raggiunge ile lantus a 14 punti in classifica. La squadra di Italiano mette a segno la prima rete al 3? dall’inizio con Gonzalez. Ilreagisce ma laraddoppia con un’autorete di Dossena al 21?. Nel secondo tempo, ilci prova con Petagna che prende la traversa. Nel recupero arriva il 3-0 con il gol di Nzola.ultimo in classifica con 2 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

