Fiorentina-Cagliari 2-0 LIVE | inizia la ripresa Due cambi nei sardi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Al Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Franchi,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio al Franchi. 2? GOL! La sblocca subito Nico Gonzalez! L’argentino rapidissimo in area sugli sviluppo di una punizione: Radunovic non perfetto, il pallone finisce dalle parti dell’argentino e sblocca il match. 9? Reazione, ci prova Nandez. Errore di Milenkovic che serve Nandez davanti a Terraciano, l’uruguaiano salta il portiere, calcia ma Kayode recupera e toglie ...

Ultima partita della settima giornata di Serie A,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itIn attesa della tre giorni europea, la settima giornata di campionato si chiude questa sera con. Una sfida ...Al Franchi, il match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi,si affrontano nel match valido per la settima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari L'Unione Sarda.it

Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: Nzola o Beltran Italiano sceglie Viola News

Sono poco meno di 30mila gli spettatori questa sera al Franchi ad assistere a Fiorentina-Cagliari, 27309 in particolare, come comunicato dal club. L'incasso, tenuto conto della ...Terminato il primo tempo del Franchi, all'intervallo la Fiorentina conduce per 2-0 sul Cagliari grazie al gol di Gonzalez e all'autogol di Dossena. Al 3’ la Viola è già in vantaggio, la firma è del ...