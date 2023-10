Fiorello dice addio a Tommasino Accardo | l' amico e collega morto all' età di 84 anni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si spegne a 84Tommaso, che con lo showman ha avuto una lunga collaborazione in televisione negliDuemila

"Questo parla della pesca -inquadrando i giornali dalla veranda del bar vicino casa sua, da cui spesso si collega - Mattia Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul ..."Questo parla della pesca -inquadrando i giornali dalla veranda del bar vicino casa sua, da cui spesso si collega - Mattia Feltri su La Stampa parla della pesca, Gramellini sul ...

Spot Esselunga e l'ironia di Fiorello: "C'è un'unica cosa che non va e ... Adnkronos

Fiorello: “Sullo spot della Esselunga, fra divorzisti e antidivorzisti hanno vinto i pubblicitari” la Repubblica

Si spegne a 84 anni Tommaso Accardo, che con lo showman ha avuto una lunga collaborazione in televisione negli anni Duemila ...Rosario Fiorello non è nemmeno facile ai ritorni ... veniva trasmessa su Sky. Oggi dice addio a un suo grande amico, Tommasino, che per anni è stato al suo fianco. E, dal saluto, traspare quel pizzico ...