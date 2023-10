Filiberto | «Il comunicato sugli ultras dell’Aversa non è mio | nemmeno io parlo bene italiano…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Ilè stato scritto da Lorenzo Ragosta, amministratore unico del Real Aversa. Io non c’entro nulla”. Tranquilli, Emanueledi Savoia resta al Savoia. Non lascia l’Aversa. L’Aversa la lascia semmai Ragosta che con il principe gestisce la “Casa Reale Holding”, che ha firmato ildi addio con tanto di malcelata incomunicabilità: “che non sono neanche in grado di formulare in italiano una frase di senso compiuto“. Insomma,smentisce. E spiega il groviglio societario a Repubblica: “Non mi occupoin prima persona, come invece faccio col Savoia che, con il Portici, compone il terzetto di squadre che controlliamo. Sono parole di Ragosta che allo stadio è stato vittima di attacchi molto pesanti, e non solo verbali. Minacce vere, oltre ...