Fidanza lancia l’allarme | “C’è preoccupazione nei Paesi dell’Est”

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto l’esponente di Fratelli d’Italia, CarloTanti gli argomenti che ha affrontato Carlo. L’esponente di Fratelli d’Italia si è soffermato sulla vittoria di Fico in Slovacchia. Queste sono state alcune delle sue parole rilasciate al ‘Corriere della Sera‘: “Bisogna capire quale tipo di coalizione riuscirà a creare e, soprattutto, quali saranno gli aspetti programmatici. Le stesse che riguardano le politiche economiche, migratorie ed anche l’atteggiamento nei confronti dell’Ucraina“. L’esponente di Fratelli d’Italia, Carlo(Ansa Foto) Notizie.comIl capodelegazione di Fdi al Parlamento europeo ha parlato anche dell’annuncio di togliere il sostegno nei confronti dell’Ucraina: “Bisognerà vedere molte cose. In primis se Fico ha bisogno di altri ...