Festa dei Nonni | perché si celebra il 2 Ottobre?

Leggi su zon

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ladeie quella degli Angeli Custodi ricadono il 2, entrambe le ricorrenze hanno storie diverse. Da un lato infatti abbiamo unalaica e dall’altro una ricorrenza religiosa risalente al 1670. Ladeiè una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo,ta in onore della figura deie della loro influenza sociale. Tale ricorrenza non è festeggiata in tutto il mondo nello stesso giorno. In Italia questaè stata istituita per la prima volta nel 2005, dopo la legge 31 luglio 2005 n. 159 che ne sancisce la nascita come momento perre la loro importanza all’interno delle famiglie e nella società in generale. Le origini Ladei ...