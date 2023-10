Festa dei nonni | il messaggio del sindaco | “Sono i nostri angeli sulla terra”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “I. Oggi festeggiamo i dolci ed infaticabili compagni di gioco dei nipoti, gli irrinunciabili punti di riferimento e di coesione di ogni famiglia. Le nostre guide”. E’ l’augurio deldi Avellino, Gianlucanella giornata dei. “Nei loro racconti, rivivono la nostra identità e la nostra storia. Grazie per essere sempre presenti, anche quando ci indicate la strada guardandoci dal cielo e vivendo neiricordi. Auguri a tutti i”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il 2 ottobre è la Festa dei nonni , una ricorrenza civile celebrata in Italia per ricordare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle ...

Dal 2005 anche in Italia si celebra la Festa dei nonni . In Italia sono 12 milioni e sono una colonna del welfare familiare

Bergamo. La Festa dei nonni è un appuntamento interamente a cura dei nipoti, per celebrare la speciale figura dei nonni con un mix di linguaggi e ...

Loro che ci hanno insegnato che cos’è la vita e, con saggi consigli, come viverla. Loro che ci hanno insegnato che cos’è il rispetto e a dar valore ...

Visto che oggi in Italia è la Festa dei Nonni, vogliamo proporvi quindi cinque film in streaming in cui sono contenute indimenticabili figure di nonni e nonne, interpretate da attori che hanno fatto la storia del cinema...

Il 2 ottobre è la loro Giornata. E allora Sorrisi ne ha intervistati due molto famosi: Roby Facchinetti e Iva Zanicchi...