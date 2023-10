Festa dei nonni 2023 | come nasce e perché si celebra il 2 ottobre

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Loro che ci hanno insegnato che cos’è la vita e, con saggi consigli,viverla. Loro che ci hanno insegnato che cos’è il rispetto e a dar valore alle piccole cose. Loro che non bisogna mai darli per scontatisi sente quando ci sono, ma quando non ci sono si sente ancor di più… a loro è dedicata ladeiche siil 2di ogni hanno per ricordarci quanto siano importanti nelle nostre vite. Con i capelli color argento ed un cuore grane, isono coloro che per non ci saranno sempre e l’amore che provano per i propri nipoti va oltre tutto, oltre il tempo e lo spazio., quando se ne andranno, lasceranno un vuoto enorme dentro di noi, ma tutto l’affetto che ci hanno dato basterà a colmarlo ogni volta che pensiamo a ...