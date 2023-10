Festa dei nonni | 2 ottobre | la Top 5 dei nonni delle serie TV

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 2in Italia si festeggia ladei, istituita il 31 luglio 2005 dal Parlamento. In questa ricorrenza si celebrano i, capisaldi della nostra società, portatori di conoscenza ed esperienza, punto di riferimento per tantissimi ragazzi. Anche nelleTV la figura deiè spesso centrale, dove il rapporto coi nipoti è stato spesso trattato e approfondito. In alcuni casi isono il centro della trama, in altri sono dei personaggi in grado di dare alla storia un valore aggiunto. Ecco la Top 5 deiTV: Abraham Simpson – Burbero, affetto da demenza senile, sempre pronto a ...