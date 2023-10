Ferrari | Leclerc elogia Vasseur | ' E' bravo a motivare e molto diretto'

(Adnkronos) – “Sono stato sacrificato per Leclerc” . Carlos Sainz non nasconde un pizzico di amarezza dopo il sesto posto con la Ferrari nel Gp del ...

È bastato il ritorno agli standard di questa stagione, con un quarto e un sesto posto, per riaprire la polemica in casa Ferrari. Questa volta a ...

Cambiano le gerarchie, per il futuro Ferrari prepara la mossa straordinaria È stato un anno davvero strano per la Formula 1, un anno in cui è stato ...

ROMA - La, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da numerose difficoltà, è riuscita a ... Il pilota che è apparso un po' più in ombra, invece, è stato Charlesche, da prima ...In riferimento a quanto dichiarato da Norris Charleseffettivamente ha evidenziato che per quanto non gradisca un'auto sottosterzante quale laSF - 23 detesta trovare scuse qualora il ...

Leclerc: "Sì, la Ferrari è sottosterzante. Ma non cerco scuse" | FP FormulaPassion.it

F1 Ferrari, frecciata di Leclerc a Binotto: "Vasseur schietto e sincero". E giura fedeltà a Maranello Virgilio Sport

Schianto in Ferrari, due morti in Sardegna: sono marito e moglie, svizzeri di 67 e 63 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale 195, a San Giovanni Suergiu, ...C’è un particolare in cui Ferrari é migliorata nel tempo e che sta preoccupando Mercedes. C’è un particolare in cui Ferrari é migliorata nel tempo e che sta preoccupando Mercedes. Il team di Brackley, ...