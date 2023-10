Fedez ricoverato | nuova ulcera sanguinante e intervento chirurgico | escluse dimissioni nei prossimi giorni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Continuano i guai per. Il cantante è statoun'altra volta Fatebenefratelli di Milano per un'ed è stato sottoposto adper tamponarla, dopo che trefa si erano rese necessarie due trasfusioni di sangue. Il marito della Ferragni era infat

Non sono buone le ultime notizie sulla salute dial Fatebenefratelli di Milano . Ieri c'è stato un nuovo episodio di sanguinamento , il rapper è di nuovo in sala operatoria per la sutura, ed è stata necessaria una nuova ...Niente dimissioni per il cantante.restaall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto solventi. La situazione che sembrava apparentemente rientrata nella norma, ha avuto un veloce peggioramento che ha spaventato ...

Fedez ricoverato, con lui c’è Chiara Ferragni: «Notte tranquilla, domani nuovi accertamenti» Corriere della Sera

Fedez ricoverato al Fatebenefratelli, con lui nel reparto solventi c’è Chiara Ferragni: oggi altri… Il Fatto Quotidiano

Milano, l’artista doveva esser dimesso oggi dall’ospedale Fatebenefratelli ma ha dovuto subire una nuova operazione ...Fedez perde di nuovo sangue, è in sala operatoria. Fedez rimane ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano. Secondo informazioni apprese, domenica si è verificato un ...