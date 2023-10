Fedez | nuova ulcera sanguinante | è stato ancora operato | come sta Chiara Ferragni è con lui

(Di lunedì 2 ottobre 2023)ricoverato all’ospedale nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli Sacco di Milano: domenica si sarebbe verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in salaria per una sutura. Perè stata quindi necessaria unatrasfusione: il rapper ècostretto a tornare in salaria per una gastroscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra. L'articolo proviene da Corriere.

Il rapper, che doveva essere dimesso in giornata, è tornato in sala operatoria: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A seguito di un nuovo sanguinamento il rapper è stato costretto a tornare in sala operatoria per la sutura e la successiva trasfusione

Come stadopo laoperazione Venerdì 29 un messaggio diaveva fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute . Aveva voluto ringraziare la sua famiglia e spiegare a chi lo segue ...... il rapper è di nuovo in sala operatoria per la sutura, ed è stata necessaria unatrasfusione di sangue. Al suo fianco c'è la moglie Chiara Ferragn i . La ricostruzione Giovedì scorso...

Fedez, nuova ulcera sanguinante: portato in sala operatoria La Repubblica

Fedez ha avuto un'altra emorragia, nuova trasfusione in ospedale: come sta Today.it

Come sta Fedez Come sta Fedez Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, resta ricoverato in ospedale per un nuovo sanguinamento. Il cantante è all’Ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano dal 28 ...MILANO. Fedez, ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, stanotte, secondo quanto apprende LaPresse, è stato nuovamente portato in sala operatoria per una gastroscopia urgente per tamp ...