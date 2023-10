Fedez | nuova perdita di sangue e nuova trasfusione | ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del rapper

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Qualche giorno faha annunciato, sul suo profilo Instagram, di trovarsi ricoverato in ospedale per via di due ulcere che gli hanno provocato una emorragia interna, e lo aveva fatto con queste parole: Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni diora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita. Ilaveva, quindi, tranquillizzato i suoi numerosissimi fansuedi, anche se – stando a quanto riporta Il Corriere – il marito di Chiara Ferragni avrebbe avuto una...