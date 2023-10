Fedez | nuova emorragia | “E’ tornato in sala operatoria”

Il rapper, che doveva essere dimesso in giornata, è tornato in sala operatoria: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

A seguito di un nuovo sanguinamento il rapper è stato costretto a tornare in sala operatoria per la sutura e la successiva trasfusione

Roma, 2 ott. Apprensione per. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rapper ha avuto ieri unaltra emorragia per cui e' stata necessaria unatrasfusione.si trova allospedale Fatebenefratelli di Milano, dove e' ricoverato da giovedi' a causa di due ulcere che gli hanno causato unemorragia interna. Accanto a lui la moglie Chiara ...Un nuovo sanguinamento e unagastroscopia, la seconda in poco tempo dopo quella di giovedì, quand'è arrivato d'urgenza in ospedale. Rimangono delicate le condizioni di, ricoverato da quattro giorni nel reparto di ...

Fedez ancora in ospedale: Dopo una nuova emorragia è tornato in sala operatoria Fanpage.it

Fedez, nuova perdita di sangue e nuova trasfusione: altro intervento per il rapper IL GIORNO

Le dimissioni di Fedez dal Fatebenefratelli di Milano dovranno aspettare. Il rapper, nella giornata di ieri, ha avuto bisogno di un’altra trasfusione. I più recenti… Leggi ...Svelato un retroscena sul malore avvertito da Fedez in aeroporto, poco prima di essere portato in ospedale ed essere operato d’urgenza.