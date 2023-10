Fedez ha avuto un' altra emorragia | nuova trasfusione in ospedale | come sta

Leggi Anche Spavento per Fedez , in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita Le parole del chirurgo Nell'intervista il medico, responsabile ...

... "Se avessiuna figlia le prime parole che le avrei insegnato sarebbero state: f*** o** !" di Alessandra Paudice La Rai ha davvero bloccato la partecipazione dia Belve di Valentina ...... "Se avessiuna figlia le prime parole che le avrei insegnato sarebbero state: f*** o** !" di Alessandra Paudice La Rai ha davvero bloccato la partecipazione dia Belve di Valentina ...

Fedez, il chirurgo: “Ulcere non legate alla malattia. Ancora qualche ... la Repubblica

Fedez ricoverato: «Ho avuto un'emorragia interna, salvato con due trasfusioni» Vanity Fair Italia

Fedez è ancora in ospedale e non è previsto il suo rientro a casa nemmeno nella giornata di lunedì 2 ottobre. Il rapper avrebbe subito una nuova emorragia nella serata di domenica 1 ottobre, che lo ...Fedez, non è ancora l'ora delle dimissioni ... l’ulcera non ha a che fare con la malattia che ha avuto e «non c'è motivo di pensare» che abbia a che fare con l’operazione, «lui ha un piccolo moncone ...