Fedez | fan sempre più preoccupati | nuovo ricovero per un emoraggia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Le ultime notizie dall’ospedale non sembrano essere del tutto positive, tanto da escludere le dimissioni dell’artista nelle prossime ore Notizie non proprio positive.non sta bene. L’artista è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano e, secondo quanto trapela e racconta il sito del Corriere della Sera, l’artista ha avuto un problema serio nelle ultime ore, ovvero unepisodio di sanguinamento che ha costretto i medici a ritornare in sala operatoria per una nuova sutura. E’ stato perfino necessario effettuare una nuova trasfusione. Il cantante e artista(Ansa Notizie.com)Tutto così veloce, tutto così rapido e l’ansia tra i fan cresce. Giovedì scorso c’era stata la corsa in ospedale e la scoperta delle due ulcere che aveva causato questo problema e questo continuo malore. “Grazie a due ...

Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in Svizzera insieme ad alcuni dei suoi amici più cari e, come spesso accade, ha pubblicato tutte le ...

Chiara Ferragni ha trascorso il fine settimana in Svizzera insieme ad alcuni dei suoi amici più cari e, come spesso accade, ha pubblicato tutte le ...

Fedez ricoverato in ospedale per un'operazione d'urgenza? È quanto sembrerebbe emergere da una serie di ‘indizi' social e di notizie che si ...

Milano - Ore di apprensione per il rapper Fedez che - come rivela l'agenzia Adnkronos - sarebbe arrivato ieri al Pronto Soccorso dell' ospedale ...

La notizia su Fedez lascia tutti di stucco: un’ Altra doccia gelata per il rapper milanese fa scattare l’ira dei suoi fan. Non è sicuramente un ...

Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita', ha scrittoper tranquillizzare i suoi. Ma di Federico Lucia, questo il vero nome del musicista marito di Chiara ..., dopo la paura, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoiper ringraziarli per i messaggi di affetto ricevuti in ospedale : 'Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando ...

Fedez ricoverato per un'emorragia interna, il messaggio ai fan: "Ora sto meglio" Sky Tg24

Fedez ricoverato, cosa è successo Il malessere improvviso, la corsa in ospedale e le trasfusioni. Come sta og ilmessaggero.it

Fedez è tornato in ospedale dopo una nuova emorragia: è quanto detto in queste ore sul cantante. Ecco cosa sta succedendo.Il messaggio sui social Fedez, dopo l’intervento, ha condiviso sui social un messaggio indirizzato a tutti i suoi fan per ringraziarli per i messaggi di affetto ricevuti in ospedale: “Intanto grazie ...