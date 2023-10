Fedez di nuovo in sala operatoria

Non sono buone le ultime notizie sulla salute di, ricoverato al Fatebenefratelli di Milano . Ieri c'è stato unepisodio di sanguinamento , il rapper è diin sala operatoria per la sutura, ed è stata necessaria una nuova ...... poiché in questi casi non è escluso che le stesse ulcere si possano ripresentare , e così è stato per. Le notizie di unintervento chirurgico per il rapper non mettono certamente in ...

Fedez come sta «Nuovo sanguinamento e nuova trasfusione» per il rapper ilmessaggero.it

Fedez ricoverato, nuovo sanguinamento e nuovo intervento chirurgico: serve un’altra trasfusione. Ecco co OGGI

Stando al Corriere della Sera, Fedez parteciperebbe a Belve anche gratuitamente, senza quindi ricevere un compenso per la sua intervista con ...Nuova operazione per Fedez, ancora ricoverato nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano. Dopo la scoperta delle due ulcere giovedì scorso, secondo il Corriere della sera un ...