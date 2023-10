Fedez | continua il ricovero in ospedale | nuova emorragia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo ore di silenzio sui social, in cui l’unica certezza era il ritorno d’urgenza della moglie Chiara Ferragni dalla settimana della moda a Parigi,è intervenuto su Instagram, parlando dunque delle sue condizioni di salute tramite una stories con carattere bianco su sfondo nero.: di nuovo in sala operatoria Nessuna buona notizia per i fan del rapper italianoche L'articolo proviene da Il Difforme.

Non sembra finire il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax . Dopo la risposta del rapper, che ha scalato in tempo record le visualizzazioni su Youtube, ...

è ancora in ospedale, purtroppo. Mentre il suo nomea fare il giro dei social e delle dichiarazioni politiche per la mancata ospitata da Belve , lui resta in silenzio perché ancora ...In realtàsarebbe stato disposto ad andare gratuimentea leggere su Tg. La7.it - Non sono buone le ultime notizie sulla salute di, ricoverato al Fatebenefratelli di Milano . ...

Fedez, come sta oggi: è stato operato di nuovo a causa di un'altra emorragia Vanity Fair Italia

Fedez di nuovo operato in ospedale per l'ulcera dopo un'altra perdita di sangue: trasfusione dopo l'intervento Virgilio Notizie

Fedez ricoverato, aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Nuova trasfusione nella notte, oggi il rapper non tornerà a casa.Continua il caso Fedez-Belve: dietro il no di viale Mazzini potrebbe esserci una motivazione economica. O forse le vecchie ruggini fra il rapper e la dirigenza ...