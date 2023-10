Fedez ancora ricoverato | nuova perdita di sangue e nuova trasfusione | ecco come sta

(Di lunedì 2 ottobre 2023)sta, oggi. Le ultime notizie dall'ospedale: escluse le dimissioni dell'artista nelle prossime ore. Dopo un nuovo episodio di sanguinamento è tornato in sala operatoria

Se Chiara Ferragni si è trincerata dietro un assordante silenzio, ai microfoni di Atgtw ha rilasciato una breve dichiarazione Franco Lucia, il padre di. "Sta un po' meglio, grazie" , ha ...Estratto da www.corriere.it CHIARA FERRAGNI EA DUBAIricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano: secondo quanto risulta al Corriere, domenica si è verificato un nuovo episodio ...

Il cantante Fedez è stato nuovamente portato in sala operatoria durante la notte di domenica a causa di un nuovo episodio di sanguinamento. Dopo essere stato ricoverato nell'ospedale Fatebenefratelli ...Le condizioni di Fedez sarebbero ancora delicate, anche se in questo momento sembrerebbero stabili, e per questo vengono escluse nuove dimissioni a breve. Nella primavera del 2022 il tumore al ...