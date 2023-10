Fedez ancora in ospedale | Di nuovo in sala operatoria | che succede

Oggi Notizie Fedez cacciato da Belve , ma c'è ancora speranza : ecco chi lo difende La vita non è mai monotona per il noto rapper milanese, Fedez . ...

...a bloccare l'intervista del rapper - afferma in una nota l'assoiazione - I testi dei brani di... E: "Cugino, anche se non hai la parrucca, io ti sgamo da lontano, sei una troia. Succhia, ...Pace fatta tra Corona e i Ferragnez, anche se il processo non èfinito .e Chiara Ferragni, attraverso i loro avvocati, hanno infatti rimesso la querela per diffamazione presentata contro l'ex re dei paparazzi, che era finito a giudizio dopo averli ...

Fedez ancora ricoverato, nuova perdita di sangue e nuova trasfusione: ecco come sta Corriere della Sera

Fedez ancora ricoverato: la nuova perdita di sangue e la trasfusione avvenute domenica Open

Fedez di nuovo in sala operatoria. Il musicista ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, stanotte, secondo quanto apprende ...Dopo l’intervento resosi necessario nei giorni scorsi, Fedez sarebbe stato portato di nuovo in sala operatoria per una nuova emorragia interna. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, ma ...