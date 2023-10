Fedez a Belve | la Rai svela le reali ragioni dietro il no alla presenza del rapper nel talk show | Nessuna censura | ma

Mentre Fedez si trova ancora ricoverato in ospedale, in seguito alle emoraggie interne che l’ha nno colpito alcuni giorni fa e che hanno portato ...

« Belve » vietate a Fedez La sua partecipazione per la Rai è inopportuna Corriere della Sera, di Barbara Visentin, pag. 33 Una belva non gradita: ...

Francesca Fagnani invita, lui prima nicchia, poi si convince ma infine la Rai blocca tutto e non se ne fa niente. Questo, in estrema sintesi, il casoche da giorni tiene banco su giornali e social. Caso ...e l'ospitata bloccata a, fonti Rai svelano il motivo: niente a che fare con la politica #https://t.co/NfjwEkniFr BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 2, 2023

Fedez, Fagnani conferma: 'la Rai non ritiene opportuno invitarlo a Belve, non condivido' TGLA7

La Rai ha davvero bloccato la partecipazione di Fedez a Belve Vanity Fair Italia

La Rai ha rivelato i veri motivi per cui ha impedito l'ospitata di Fedez a Belve, il talk show di Francesca Fagnani.Come sta Fedez Brutte notizie per Il rapper. Nella giornata di ieri Federico Lucia è tornato in sala operatoria per una nuova trasfusione.