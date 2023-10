Federica Pellegrini sconvolge tutti | Darò alla luce in un modo incredibile

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Oggi Notizie La campionessa del mondo di nuoto,, ha recentemente rivelato una notizia sorprendente durante un'intervista a Verissimo: sta aspettando una bambina! Questa gioiosa novità ha gettato unadi felicità sulla vita di lei e del suo marito, Matteo Giunta. Ma la domanda sorge spontanea, la piccola seguirà le orme dei genitori nel mondo sportivo?annuncia la sua gravidanza a Verissimo "Fino ad ora è stata una gravidanza bellissima, ci sentiamo davvero fortunati. Era un nostro sogno, e rappresenta l'evoluzione del nostro amore. Volevamorgare la famiglia, non solo con i nostri tre amati cani", ha affermatodurante l'intervista. L'annuncio della gravidanza su Instagram e le ...

Nel corso di un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, Federica Pellegrini ha parla to della sua avventura nel mondo della maternità ed ha ...

La campionessa olimpica si è concessa una nuotata in piscina , da cui appaiono evidenti le sue forme da futura mamma: manca poco al parto. ...

Federica Pellegrini ha parlato per la prima volta della sua gravidanza a Verissimo. Fasciata in un elegante tailleur giacca e pantalone scuro e con ...

: "Mi piacerebbe partorire in acqua" Ospite a Verissimo , la campionessa, in attesa della prima figlia, ha spiegato che l'acqua "è un ambiente che conosco bene e, soprattutto, ...Il nome Per adesso solo 'Meringa'" Db Milano 01/03/2019 - trofeo Citta' di Milano / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto:diventerà mamma tra meno di 3 ...

Federica Pellegrini incinta a Verissimo: «Partorirò in acqua». Matteo Giunta, lo spoiler: «Abbiamo già scelto ilmessaggero.it

Federica Pellegrini incinta: "Sì, al parto in acqua" e il marito fa una gaffe in tv Corriere dello Sport

Federica Pellegrini, davanti alle telecamere di Verissimo, parla del parto della sua primogenita: 'Vorrei fosse in acqua'.Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno svelato alcuni retroscena sulla gravidanza ...