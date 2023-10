Federica Pellegrini incinta | «Il parto sarà in acqua e abbiamo già scelto il nome»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'ex nuotatrice diventerà mamma per la prima volta tra Natale e Capodanno, e ha raccontato la gioia di questo momento speciale, dall'annuncio ironico dell'attesa alle emozioni del marito Matteo Giunta. Top secret ildella bambina

Oggi Notizie Federica Pellegrini sconvolge tutti : "Darò alla luce in un modo incredibile" La campionessa del mondo di nuoto, Federica Pellegrini , ha ...

“Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe”. Così Federica Pellegrini svela come vorrebbe mettere al mondo la sua ...

Fede rica Pellegrini , l’amatissima campionessa italiana di nuoto, ha da poco lanciato la sua linea skincare denominata Fit.Fe By Fede in ...

Verissimo , il salotto di Silvia Toffanin, questa domenica ha ospitato una campionessa dello sport:. Non si parla però di sport, quanto della sua gravidanza . Per la nuotatrice, si tratta di un momento magico: ' Io sto bene, è stata una gravidanza bellissima finora sono stata ...Diventare, la Divina per gli addetti ai lavori. Ospite di Verissimo ,ha concesso la prima intervista ufficiale da quando ha reso nota la gravidanza: anche durante la ...

Federica Pellegrini: "Sono molto incinta, penso al parto in acqua". Il marito: "Assisterò" Today.it

Federica Pellegrini racconta la gravidanza in tv: "Ecco quando nascerà la bambina" La Gazzetta dello Sport

Romina Power, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ripercorso la scomparsa della figlia Ylenia di cui, ancora oggi, non si ...Federica Pellegrini, l’amatissima campionessa italiana di nuoto, ha da poco lanciato la sua linea skincare denominata Fit.Fe By Fede in collaborazione con Alma K Cosmetics. Questa linea di prodotti ...