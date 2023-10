Federica Pellegrini fulmina Matteo Giunta | quello che non doveva dire

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023)Pellegrino e suo maritosono stati ospiti di Verissimo, il programma televisivo di Mediaset condotto da Silvia Toffanin. L'ex nuotatrice si è confidata con la conduttrice sul bellissimo periodo che la coppia sta vivendo. Lo scorso luglio, infatti, la campionessa italiana ha annunciato di aspettare un bambino. Anzi una femminuccia, la cui data di nascita è prevista tra Natale e Capodanno. Fortunatamente, la gravidanza dista procedendo abbastanza serena e, per ora, non ha riscontrato particolari problemi. La conduttrice si è voluto togliere una curiosità sul futuro bebé: il nome della piccola. “No“, la risposta della, che però non aveva fatto i conti con il marito., collegato da remoto, l'ha immediatamente sbugiardata: “In realtà sì“. ...