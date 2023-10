Federica Pellegrini e la sua ' voglia' inaspettata durante la gravidanza | un piacere per i palati audaci

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Oggi Notizie Scopriamo qual è lairrinunciabile della nuotatricela sua dolce attesa. Una notizia che farà felici gli amanti dei sapori decisi e delle ricette orientali!e le sue voglie inLa celebre nuotatriceè in attesa del suo primo figlio e, come molte donne in, non rinuncia a soddisfare le sue voglie culinarie. E quali sono le sue preferenze? Un gustoso piatto di ramen!una domenica all'insegna del relax,ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di questo piatto tipico giapponese, ricco di sapori decisi e ingredienti deliziosi. Il ramen, con i suoi noodles fatti di ...