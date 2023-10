Fara Homidi | make-up artist di Bella Hadid | e la regola del sottotono per scegliere il rossetto

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Bazzica per i backstage delle sfilate e ha già lanciato la sua linea di-up dedicata alle labbra, per l'afganail trucco è emotivo e aiuta l'espressione di sé, in tutti i sensi. Non a caso ha destinato una parte dei ricavi delle vendite della sua collezione al sostegno dell'educazione delle donne in Afganistan sotto il regime talebano