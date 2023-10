Fabrizio Corona scatenati a Domenica In | “Nina Moric ha rivisto Carlos dopo Belve De Martino? Non sarebbe esistito senza di me”

(Di lunedì 2 ottobre 2023)fa il bis. L’ex re dei paparazzi,aver partecipato alla prima puntata di “”, è arrivato nellapomeriggio di Rai1. Tra parolacce, volgarità e dichiarazioni a dir poco discutibili: un’intervista a ruota libera con attacchi a magistrati e giornalisti, con riferimenti alle ex e a numeri uno della tv. Mara Venier ha cercato di frenare le sue scivolate, compito non semplice perché in diretta tv, mentre sui social una pioggia di critiche e polemiche hanno travolto la trasmissione. “Io sono completamente l’opposto di mio padre Vittorio (noto giornalista, ndr). Abbiamo però una cosa che ci unisce. La creatività, la genialità, io ce l’ho. Lui era incorruttibile. Quando arriva a Mediaset non accetta il compromesso ideologico di spingere su Forza Italia. Quindi, quello di una ...

Tra le accuse a Mara Venier per Domenica In mancava la teoria de complotto. Sui social, da tempo i detrattori più ostinati di "Zia Mara " si ...

dice in un'intervista che viene riportata anche su Tgcom24. E poi aggiunge: 'Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla ...

Che cosa accade a Belen Rodriguez Sembra che stia male, a dirlo è. 'Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi', dice l'ex re dei paparazzi. Mistero su cosa sia accaduto all'argentina, che da quest'anno non è presente nei palinsesti ...Poi noi abbiamo fatto delle supposizioni: siccomegli ha passato chat di tutte le donne etc., e siccome sono amici… non lo so, può essere che abbia voluto far fargli uno scoop ...

Fabrizio Corona su Belén Rodriguez: «Se non fossi andato in carcere Stefano De Martino non sarebbe esistito» Vanity Fair Italia

Domenica In, Fabrizio Corona ringrazia la psicologa sannita Silvia Fucci Durante l'intervista con Mara Venier Da quando è tornato in libertà ha concesso alcune… Leggi ...Dalle pagine del suo nuovo magazine gestito e voluto da Fabrizio Corona è apparso un ritratto particolarmente critico di Antonino Spinalbese ...