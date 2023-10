Fabrizio Corona la spara grossa su Belen e Stefano De Martino | a Domenica In mette in imbarazzo Mara Venier

(Di lunedì 2 ottobre 2023)ultimamente è tornato in Rai in grande spolvero: l’ex Re dei Paparazzi è stato ospite di Belve di Francesca Fagnani e poi diIn; proprio nello studio di quest’ultima si è lasciato andare a una confessione suDeRodriguez. Come sappiamo, l’ex marito di Nina...

Tra le accuse a Mara Venier per Domenica In mancava la teoria de complotto. Sui social, da tempo i detrattori più ostinati di "Zia Mara " si ...

dice in un'intervista che viene riportata anche su Tgcom24. E poi aggiunge: 'Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla ...

Poi ancora la querelle trache difende Belen e si scaglia contro Alessandro Cattelan e, per finire, l 'intervista dia Domenica In, nella quale ha lungamente parlato di Belen ...... la settimana scorsa finito al centro delle polemiche per via della sua satira sull' ospitata saltata di Belen Rodriguez, ironia che non è piaciuta ae neppure a Sabrina Ferilli, ...

Fabrizio Corona su Belén Rodriguez: «Se non fossi andato in carcere Stefano De Martino non sarebbe esistito» Vanity Fair Italia

La sinistra fa quadrato su Fedez. Il caso della mancata partecipazione a Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani su Rai2, ha ...La bella showgirl argentina è al centro dei riflettori e i vertici della televisione di Stato cavalcano l’onda mediatica a più non posso. Ecco che succede.