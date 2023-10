A la Gazzetta dello Sport , Fredric Vasseur ha parlato di Hamilton , altro nome ridondante per la line up Ferrari : "Parlo con Lewis a ogni weekend di ...

ROMA " Il pilota della Ferrari, Carlos, sta vivendo un buon periodi di forma , infatti, è reduce dalla sua prima vittoria stagionale sul tracciato di Singapore e da altri buoni risultati. In Formula 1 ci sono già numerose gare in ...E la Ferrariinvece che Marina Bay non sia soltanto un'oasi nel deserto per il Cavallino. La ... e aiuta a lavorare al meglio per il progetto del 2024, ma quel trionfo diva accompagnato ...

F1, Sainz spera in una gara a Macao: “Sarebbe interessante” Corriere dello Sport

F1 | Ferrari, Sainz spera in vetture meno rigide nel prossimo futuro F1grandprix.it

ROMA - La Ferrari, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da numerose difficoltà, è riuscita a rialzare la testa nelle ultime settimane conquistando prima la pole position a Monza e poi la gr ...ROMA – Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, sta vivendo un buon periodi di forma, infatti, è reduce dalla sua prima vittoria stagionale sul tracciato di Singapore e da altri buoni risultati. In Form ...