F-35 in Danimarca. Cresce la presenza europea del caccia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Accoglienza di prim’ordine, con tanto di volo inaugurale, per i primi quattro F-35 danesi giunti domenica alla base di Skrydstrup, nellameridionale. I velivoli di quinta generazione sono stati accolti dal ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, insieme ai vertici governativi, militari e industriali della nazione nordica e dei Paesi alleati. Insieme a loro oltre diecimila cittadini hanno partecipato all’apertura straordinaria della base della Forza aerea reale danese, dove il pubblico ha potuto ricevere informazioni sulle capacità dei Lightning II e del loro ruolo all’interno della difesa danese e sui fornitori del comparto industriale. La base è anche stata sorvolata dai nuovi F-35 e dagli F-16 già presenti sul sedime di Skrydstrup. La soddisfazione di Copenaghen “L’arrivo del primo velivolo da combattimento F-35 in...

ulteriormente il numero dei vincitori che sono stati tra i più fortunati alla lotteria in ... Serbia, Portogallo, Italia, Paesi Bassi, Ungheria, Grecia, Irlanda, Croazia, Belgio,, ...in Europa e in Italia il numero di bambini e minori (i ragazzi sotto i 18 anni) a rischio ... Al contrario, Slovenia (10,3%), Repubblica Ceca (13,4%) e(13,8%) hanno registrato le quote ...

Così la semaglutide per perdere peso trascina l’economia della Danimarca: il caso Novo Nordisk (e lo... Sette del Corriere della Sera

L’economia cresce. Grazie a un farmaco - Life quoted business

La Danimarca ha celebrato ufficialmente l’arrivo nel Paese dei primi quattro velivoli F-35A Lightning II, che si troveranno in modo permanente presso la base aerea di Skrydstrup. Il Paese diventa il ...L’azienda che ha brevettato “la puntura della magrezza”, cura costosa ma efficace contro il peso in eccesso, cresce a livelli esponenziali e il suo valore (399 miliardi) è più alto del Pil del Paese d ...