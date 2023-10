Ezio vuole lasciare Amici 23 | “Me ne vado” Ecco i motivi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Durante la nuova puntata del daytime di23 di quest’oggi, lunedì 2 ottobre 2023, andata in onda come sempre su Canale 5, uno degli allievi del talent ha espresso il desiderio diil programma. Il motivo è direttamente legato a quanto accaduto nell’appuntamento domenicale ma, a quanto pare, non solo.cos’è accaduto…23,vorrebbela scuola: il motivo non è uno solotornato in casetta dopo la puntata di domenica di23, si è sfogato insieme al suo compagno Holden. Il giovane allievo ha spiegato che intenzione di voler andare via ela scuola in quanto si è reso conto che questo posto potrebbe non fare per lui. Il motivo è legato alle parole che Rudy Zerbi ha rivolto in studio ...